Бывший гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин выложил первое фото после операции. Он опубликовал снимок на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".
На прошлой неделе, 25 декабря, Рогозин и несколько военных советников попали под обстрел со стороны украинских вооруженных формирований в гостинице в Донецке. Сообщалось, что экс-глава "Роскосмоса" получил ранение в спину. Его доставили в Моску для проведения операции.
Всегда побеждает тот, кто готов идти до конца. Всем хорошего и плодотворного дня!
Дмитрий Рогозин, экс-глава "Роскосмоса"
Ранее мы сообщали, что раненого Рогозина привезли в госпиталь в Московском регионе.
Фото: ВКонтакте / Дмитрий Рогозин
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