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Рогозин выложил первое фото после операции
Сегодня, 10:27
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Рогозин выложил первое фото после операции

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Его прооперировали в Москве.

Бывший гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин выложил первое фото после операции. Он опубликовал снимок на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

На прошлой неделе, 25 декабря, Рогозин и несколько военных советников попали под обстрел со стороны украинских вооруженных формирований в гостинице в Донецке. Сообщалось, что экс-глава "Роскосмоса" получил ранение в спину. Его доставили в Моску для проведения операции.

Всегда побеждает тот, кто готов идти до конца. Всем хорошего и плодотворного дня!

Дмитрий Рогозин, экс-глава "Роскосмоса"

Ранее мы сообщали, что раненого Рогозина привезли в госпиталь в Московском регионе.

Фото: ВКонтакте / Дмитрий Рогозин

Теги: дмитрий рогозин, операция, роскосмос, фото
Категории: Лента новостей, Новости России,

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