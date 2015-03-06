Его прооперировали в Москве.

Бывший гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин выложил первое фото после операции. Он опубликовал снимок на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

На прошлой неделе, 25 декабря, Рогозин и несколько военных советников попали под обстрел со стороны украинских вооруженных формирований в гостинице в Донецке. Сообщалось, что экс-глава "Роскосмоса" получил ранение в спину. Его доставили в Моску для проведения операции.

Всегда побеждает тот, кто готов идти до конца. Всем хорошего и плодотворного дня! Дмитрий Рогозин, экс-глава "Роскосмоса"

Ранее мы сообщали, что раненого Рогозина привезли в госпиталь в Московском регионе.

Фото: ВКонтакте / Дмитрий Рогозин