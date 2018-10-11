Рогозин: "Непогода не скажется на строительстве Восточного"

Вместо ожидаемых солнечных дней в регионе зачастили дожди.

Участившиеся дожди в Амурской области на протяжении последнего месяца не скажутся на сроках окончания работ на космодроме "Восточный". Об этом сказал глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, передает "Экономика сегодня".

Он отметил, что на "Восточном" ожидалось 310 солнечный дней в течение года, однако регион накрыли аномальные осадки. Рогозин возмутился тому, как делалась эта статистика и сообщил, что дождь заливает котлованы.

Однако, несмотря на непогоду, строители укладываются в запланированные сроки. Работы завершатся к 2022 году. Первый запуск Ангары намечен на 2023 год. Также в ближайшее время космодром можно будет использовать для пусков грузовых космических кораблей "Прогресс".

Ранее Piter.TV сообщил о том, что пожар на космическом корабле SpaceX попал на видео.

Фото: roscosmos.ru