Рогозин строго ответил Урганту на шутку о космонавтах

Чиновник прокомментировал слове ведущего в Twitter.

Дмитрий Рогозин строго ответил Ивану Урганту на шутку о космонавтах. Специалист прокомментировал слова о том, что следует снизить требования. В частности, шанс полететь на МКС якобы должен быть у людей с "легким психическим отклонение. К таковому ведущий отнес желание делать дрелью дырки в обшивке ракеты.

Нет, Иван, речь идет лишь о снижении требований по зрению. Друзей своих не предлагайте прокомментировал робот Федор

В Twitter глава Роскосмоса написал, что за 8 лет в развлекательной программе закончился юмор. Поэтому шоумену Первого канала приходится шутить про верующих и космонавтов.

Ранее Piter.tv писал о том, что Роскосмос начнет выпускать лифты.

Видео: YouTube/Роскосмос ТВ