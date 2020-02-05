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Рогозин строго ответил Урганту на шутку о космонавтах

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Чиновник прокомментировал слове ведущего в Twitter.

Дмитрий Рогозин строго ответил Ивану Урганту на шутку о космонавтах. Специалист прокомментировал слова о том, что следует снизить требования. В частности, шанс полететь на МКС якобы должен быть у людей с "легким психическим отклонение. К таковому ведущий отнес желание делать дрелью дырки в обшивке ракеты.

Нет, Иван, речь идет лишь о снижении требований по зрению. Друзей своих не предлагайте

прокомментировал робот Федор

В Twitter глава Роскосмоса написал, что за 8 лет в развлекательной программе закончился юмор. Поэтому шоумену Первого канала приходится шутить про верующих и космонавтов.

Ранее Piter.tv писал о том, что Роскосмос начнет выпускать лифты.

Видео: YouTube/Роскосмос ТВ

Теги: дмитрий рогозин, иван ургант, космонавты, космос, роскосмос
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России, Культура, Новости шоу-бизнеса России,

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