Компания расширяет гражданский портфель.

Роскосмос начнет выпускать лифты на своем трамвайном заводе. Об этом сообщили "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу Объединенной ракетно-космической корпорации. На вагоностроительном предприятии Усть-Катавского уже приступили к производству. Ранее завод специализировался исключительно на создании трамваев

К 2025 году планируется производить до 5 тысяч лифтов в год прокомментировали представители организации

Таким образом корпорация собирается расширить свой портфель гражданской продукции.

Ранее Piter.tv писал о том, что экс-глава РКК "Энергия" может опуститься до должности уборщика.

