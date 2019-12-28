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Роскосмос начнет выпускать лифты

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Компания расширяет гражданский портфель.

Роскосмос начнет выпускать лифты на своем трамвайном заводе. Об этом сообщили "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу Объединенной ракетно-космической корпорации. На вагоностроительном предприятии Усть-Катавского уже приступили к производству. Ранее завод специализировался исключительно на создании трамваев

К 2025 году планируется производить до 5 тысяч лифтов в год

прокомментировали представители организации

Таким образом корпорация собирается расширить свой портфель гражданской продукции.

Ранее Piter.tv писал о том, что экс-глава РКК "Энергия" может опуститься до должности уборщика.
 

Теги: лифт, роскосмос
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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