Экс-глава РКК "Энергия" может опуститься до должности уборщика

Корпорация предложила Сергею Романову выбрать из ряда низкооплачиваемых должностей.

Сергею Романову, экс-главе ракетно-космической корпорации "Энергия", производящей грузовые и пилотируемые космические судна, предложили выбрать более низкую должность. Об этом 24 января сообщили РИА Новости.

В 2019 году Романов опустился до поста первого заместителя гендиректора "Энергии", но теперь он может перейти на должность первого зама генконструктора по испытаниям аппаратов. Если Романов не согласится с предложением, то сможет занять еще более низкие должности вплоть до уборщика или подсобного рабочего.

Романов работает в "Энергии" с 1980 года и успел подняться от инженера до руководителя. Год назад совет директоров приостановил полномочия Сергея Романова, его место занял Николай Севастьянов.

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