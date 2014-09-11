Рогозин сомневается в возможности сотрудничества между SpaceX и "Роскосмосом"

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, компания SpaceX, которую возглавляет Илон Маск, выдавливает предприятия российской гсокорпорации с рынка космических услуг. Об этом пишет "РИА Новости".
Рогозин также сомневается в сотрудничестве между SpaceX и "Роскосмосом", так как компании являются прямыми конкурентами.
Рогозин отметил, что российским частникам намного сложнее находить финансирование, чем американским.
Ранее мы писали, что МРОТ с 2022 года превысит 13,6 тыс. рублей.
Фото: pixabay
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