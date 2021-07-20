Рогозин: российская ракетно-космическая отрасль уже перешла Рубикон

В "Роскосмосе" рассказали о современных достижениях в космическом строительстве.

Глава российской космической государственной корпорации Дмитрий Рогозин считает, что ракетно-космическая отрасль уже перешла Рубикон. Об этом специалист заявил в интервью журналистам телеканала "Россия-24" на международном авиакосмическом салоне МАКС-2021. Мероприятие проводится в подмосковном Жуковском.

В отличие от других отраслей, ракетно-космическая отрасль России находится не на перепутье, а уже приняла решение и перешла Рубикон. Мы создаём везде новую ракетно-космическую технику. Дмитрий Рогозин, гендиректор "Роскосмоса"

В качестве доказательств своих слов чиновник привел в пример новые отечественные ракеты-носители "Союз-5", "Амур-СПГ" и "Ангара". Последняя имеет в том числе водородную ступень. Рогозин полагает, что такое достижение является технологическим прорывом в вопросе независимого доступа к космическому пространству. В отдельную категорию глава "Роскосмоса" выделил создание пилотируемого корабля "Орел", спутников проекта "Сфера".

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Видео: YouTube / Россия 24