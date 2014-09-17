Рогозин рассказал о секретных плакатах на заводе "Роскосмоса"

Глава госкорпорации объяснил, почему на "Красмаше" поддерживают "Сармат".

Генеральный директор государственной корпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин рассказал о секретных плакатах на профильном заводе. В собственном Twitter-аккаунте чиновник объяснил значение плакатов, которые находятся в закрытых от СМИ и общественности помещениях "Красмаша". На одним из них нанесена надпись: ""Сармату" виза не нужна". Этот объект висит на стене монтажно-испытательного корпуса.

Могу по секрету сообщить, какие плакаты висят в закрытых от СМИ корпусах "Красмаша". Ну, например: "Не стесняйся своих комплексов. Особенно жидкостных", "Роскосмос" — семья наша, Путин — наш Президент", "Бог на небе , Россия — на Земле" Дмитрий Рогозин, глава "Роскосмоса"

Глава корпорации уточнил, что сотрудники "Красмаша" действительно бьются за ракету "Сармат", так как они понимают, что на ближайшие десятилетия это грозное российское оружие станет основной гарантией мирной жизни для страны, ее детей и внуков.

Ранее в "Роскосмосе" объяснили, что ричиной внезапного включения двигателей модуля "Наука" на орбитальной станции мог стать человеческий фактор.

Фото: ТАСС