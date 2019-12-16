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Рогозин предупредил о риске разрушения недостроев на Восточном

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Чиновники активно занимаются достройкой на космодроме.

Дмитрий Рогозин заявил о риске разрушения недостроев на космодроме "Восточный". Глава "Роскосмоса" заявил, что могут пострадать объекты первой очереди строительства. Об этом спикер рассказал "РИА Новостям".

Правда в том, что если эти объекты не достроить сейчас, завтра их не будет

прокомментировал эксперт

Речь идет о жилье (созданы 750 квартир из 1700), железных и автомобильных дорогах, котельных и депо. Степень неготовности объектов оценивается от 10 до 90%. Сейчас чиновники проводят достройку под жесточайшим контролем генеральной дирекции. Одновременно с этим ведется строительство второй очереди. Также руководству приходится восстанавливать документацию по проектам, которая осталась от предыдущего подрядчика.

Ранее Piter.tv писал о том, что Госдеп дал разрешение на перебазирование "Морского старта" в Россию.
 

Теги: восточный, дмитрий рогозин, космодром, разрушение недостроев
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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