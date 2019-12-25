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Рогозин пообещал напоить Илона Маска любимым бабушкиным чаем
Сегодня, 8:08
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Рогозин пообещал напоить Илона Маска любимым бабушкиным чаем

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Американец ответил на приглашение главы "Роскосмоса".

Глава российской государственной корпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин пообещал напоить Илона Маска любимым бабушкиным чаем. Такое заявление чиновник сделал в эфире американского телеканала CNN. Он пригласил основателя компании SpaceX в гости.

Я уже поставил разогревать чайник.

Дмитрий Рогозин, глава "Роскосмоса"

В собственном Twitter-аккаунте Илон Маск отреагировал на приглашение российского коллеги. Бизнесмен поинтересовался у Рогозина, какой чай у него любимый. Рогозин заметил, что следует начать с любимого индийского чая его бабушки. Пост в соцсети был сопровожден фотографией продукта "Три дружных слона".

Рогозин обвинил США в подрыве коммерческой космонавтики.

Фото: ТАСС

Теги: cnn, дмитрий рогозин, илон маск, роскосмос, чай
Категории: Новости России, Лента новостей, Тема дня,

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