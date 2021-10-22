Опубликовано видео приземления "Союза МС-18" с Пересильд и Шипенко

В ролике можно увидеть, как актриса и режиссер вылезают из корабля.

Приземление корабля "Союз МС-18" с киноэкипажем на борту сняли на видео. Ролик опубликовал в своем Telegram-канале гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

На записи можно увидеть работу съемочной группы, встречавшей киноэкипаж на Земле. Также россиянам показали, как актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко вылезают из корабля.

Напомним, "Союз МС-18" приземлился утром 17 октября в Казахстане в 148-ми километрах юго-восточнее города Жезказган. Юлия Пересильд и Клим Шипенко снимали на МКС фильм "Вызов".

Ранее Клим Шипенко заявил, что снятый в космосе фильм сможет окупить свой бюджет в прокате.

Видео: Telegram / РОГОЗИН