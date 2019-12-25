Рогозин обвинил казахстанского владельца "Бурана" в безответственном отношении к кораблю

Глава "Роскосмоса" надеется, что суд оштрафует собственника машины или отберет у него право владения.

Генеральный директор государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" Дмитрий Рогозин заявил, АО "РКК Байконур" ответственно за текущее состояние второго летного экземпляра орбитального корабля "Буран". Об этом он написал на странице генерального директора предприятия Даурена Мусы в социальной сети Facebook.

В собственности Мусы в настоящее время находятся сам "Буран", макет корабля и ракета "Энергия-М". По словам Рогозина, нынешнее состояние данных объектов оставляет желать лучшего, и вина за это лежит на владельце.

Вы несете персональную ответственность за состояние этих уникальных машин, но не предприняли ничего для их надлежащего хранения. Дальнейшее пребывание обоих "Буранов" и "Энергии-М" в этих корпусах грозит утерей матчасти. Дмитрий Рогозин, глава "Роскосмоса"

Кроме того, он посоветовал Мусе не оценивать российскую ракетно-космическую промышленность в целом, а обратить внимание на свои недостатки как "плохого собственника уникальных машин". Рогозин подчеркнул, что специалисты из РФ регулярно оценивают "Бураны" и "Энергию", однако вывозить их с территории Казахстана без соответствующего решения властей не планируется.

Глава "Роскосмоса" подытожил, он ждет решения суда в надежде, что у машин появится новый собственник или Мусу оштрафуют за его отношение к "экспонатам, имеющих мировое значение".

Ранее Рогозин пообещал напоить Илона Маска любимым бабушкиным чаем.

Фото: ВК / Дмитрий Рогозин