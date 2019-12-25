Рогозин назвал невозможным участие США в проекте "Венера-Д" в условиях санкций

Миссия возможно будет реализована с Китаем.

Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин назвал невозможным участие американской стороны в проекте "Венера-Д" в условиях санкций, которые затрагивают космическую отрасль. Таким мнением специалист поделился с журналистами ТАСС.

В условиях санкций участие США в проекте невозможно. Дмитрий Рогозин, глава "Роскосмоса"

В государственной корпорации уточнили, что данная миссия будет реализована Россией самостоятельно или с участием Китая. Уже 25 февраля Рогозин дал соответствующее указание по началу переговоров с Пекином. Стороны должны согласовать взаимную техническую поддержку всех миссий по изучению дальнего космоса.

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