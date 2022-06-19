Рогозин: "Роскосмос" предложил S7 передать "Морской старт" государству

Глава госкорпорации заметил, что в будущем плавучая платформа будет восстановлена.

Генеральный директор государственной корпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин заявил, что "Роскосмос" предложил авиакомпании S7 передать плавучий комплекс "Морской старт" властям страны. Благодаря такому решению профильное ведомство сможет его восстанавливать.

Мы предложили другой вариант, передать государству этот ракетный комплекс с тем, чтобы мы потом нашли возможность непосредственно в Роскосмосе заняться его восстановлением. Дмитрий Рогозин, глава "Роскосмоса"

По данным эксперта, на текущий момент решения о перспективах "Морского старта" нет. Дмитрий Рогозин заметил, что не понимает, чего ждали в компании, хотя сейчас там начали сокращать собственных сотрудников. Историю с "Морским стартом" глава "Роскосмоса" назвал печальной.

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Фото и видео: Россия-24, Вконтакте / Роскосмос