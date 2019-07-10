Родственник спустя месяц начал искать нырнувшего с моста Александра Невского мужчину

Накануне в водоеме нашли труп мужчины, его личность пока не установлена.

В понедельник, 27 апреля, в полицию Центрального района Петербурга обратился мужчина с заявлением о пропаже своего родственника, 41-летнего гражданина Республики Беларусь. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

По данным следствия, мужчина исчез 24 марта. В последний раз его видели на мосту Александра Невского. Камеры наружного видеонаблюдения зафиксировали, как он нырнул в Неву, а затем поплыл по течению. На мосту остались лежать вещи пропавшего, среди которых документы, удостоверяющие личность, куртка, банковская карта и ключи. Поиски мужчины ведутся уже месяц.

По информации правоохранителей, накануне 27 апреля в водоеме на Петровском проспекте нашли труп мужчины, однако его личность пока не удалось установить. Несколькими днями ранее в этих же местах было найдено тело другого неизвестного. Сотрудникам полиции предстоит выяснить, есть ли среди них исчезнувший мужчина.

Ранее мы публиковали информацию о мужчине, который нырнул с моста Александра Невского.

Видео: Piter.TV