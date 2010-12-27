Сергей и Юлия Скрипаль могут быть мертвы

Отец и дочь не выходят на связь с конца июля.

Племянница Сергея Скрипаля Виктория беспокоится за жизнь своих родственников. По ее словам, Сергей и Юлия не выходили на связь с конца июля. Об этом сообщают РИА Новости.

В последний раз Виктория разговаривала с Юлией в день рождения бабушки Елены Яковлевны. Тогда она рассказала, что у отца в горле трахеостома, поэтому он не может говорить. Но в ближайшее время трубку должны снять, тогда Сергей сможет позвонить родным. После этого звонков больше не было.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова также выразила свою обеспокоенность самочувствием Сергея и Юлии Скрипаль.

Напомним, 4 марта Скрипалей нашли без сознания в британском городе Солсбери. Их госпитализировали в критическом состоянии. По версии Великобритании отец и дочь подверглись воздействию нервно-паралитического вещества "Новичок". Власти Лондона обвиняют в происшествии Россию.

Ранее мы писали, что британские власти отказались информировать Москву о расследовании по делу Скрипалей.

Фото: Facebook / Yulia Skripal