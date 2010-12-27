Британские власти отказались информировать Москву о расследовании по делу Скрипалей

С момента отравления в Солсбери и обвинения России в причастности к происшествию уже прошло более месяца.

Британские власти отказываются говорить что-либо России о расследовании по делу Скрипалей. Об этом сообщает посольство РФ в Лондоне.

С момента отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери и обвинения России в причастности к ЧП прошло более месяца. За это время в британских СМИ появилось много версий произошедшего. Посольство РФ хотело выяснить, какая из них является официальной. МИД Великобритании ответил отказом на законное требование россиян.

Как известно, за это время в СМИ появилось немалое количество версий произошедшего: Скрипали были якобы отравлены в ресторане, в автомобиле, через гречку, теперь – через дверную ручку. На наше законное требование подтвердить, какая из многочисленных циркулирующих в прессе версий является официальной, сегодня мы получили ответ в том духе, что Форин-офис уважает свободу прессы, не занимается цензурой и не комментирует освещение в СМИ продолжающегося расследования. Посольство РФ

Российские дипломаты не согласны с отказом британских властей. Они считают недопустимым обвинение Москвы в преступлении, учитывая то, что информировать о ходе следствия Великобритания, по всей видимости, не собирается.

Получается, что обвинять в совершении тяжкого преступления в условиях продолжающегося расследования британские власти могут, а информировать посольство о ходе следствия – нет. Более того, это не мешает Лондону тщательно подсчитывать версии, звучащие из уст гостей российских ток-шоу, выдавать их за "официальные" и обвинять Россию в создании информационного шума. Посольство РФ

Что касается ссылок на свободу британских СМИ, то мы знаем им цену после публикации в Sunday Times, согласно которой аппарат Совета национальной безопасности "взял под контроль" освещение в СМИ инцидента в Солсбери. Посольство РФ

Напомним, что 33-летнюю Юлию Скрипаль в понедельник выписали из районной больницы Солсбери и сразу же доставили в безопасное место. 66-летний отец Юлии, Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, остается в медучреждении. Сообщается, что он быстро идет на поправку, и вскоре его тоже выпишут.

Сергей и Юлия Скрипаль попали в больницу 4 марта 2018 года. Их обнаружили без сознания на скамейке в провинциальном городе на юго-западе Англии. По версии британской стороны отец и дочь подверглись воздействию нервно-паралитического вещества "Новичок". Власти Лондона обвиняют в происшествии Россию.

Фото: pixabay.com