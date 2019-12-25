Посольство России назвало безосновательными обвинения США во вмешательстве в выборы, которые содержатся в докладе разведки Соединённых штатов. Комментарий дипломатическое ведомство опубликовало на своей странице в Facebook.
Подготовленный разведсообществом США документ представляет собой очередной набор безосновательных обвинений.
цитата из комментария посольства
Посольство заявило, что данные обвинения США являются продолжением "мегафонной дипломатии", цель которой — дискредитировать образ России в международном сообществе.
Ранее США назвали число целей для удара в России.
Фото: pixabay.com
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