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Посольство России назвало безосновательными обвинения США во вмешательстве в выборы
Сегодня, 8:51
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matveyvn

Посольство России назвало безосновательными обвинения США во вмешательстве в выборы

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Посольство заявило, что данные обвинения США являются продолжением "мегафонной дипломатии".

Посольство России назвало безосновательными обвинения США во вмешательстве в выборы, которые содержатся в докладе разведки Соединённых штатов. Комментарий дипломатическое ведомство опубликовало на своей странице в Facebook.

Подготовленный разведсообществом США документ представляет собой очередной набор безосновательных обвинений.

цитата из комментария посольства

Посольство заявило, что данные обвинения США являются продолжением "мегафонной дипломатии", цель которой — дискредитировать образ России в международном сообществе.

Ранее США назвали число целей для удара в России.

Фото: pixabay.com

Теги: вмешательство в выборы, посольство рф, сша
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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