После выписки из больницы Юлию Скрипаль доставили в безопасное место

33-летнюю россиянку и ее 66-летнего отца отравили нервно-паралитическим веществом.

Россиянку Юлию Скрипаль в понедельник выписали из районной больницы Солсбери и сразу же доставили в безопасное место. Об этом во вторник сообщила британская телерадиовещательная компания BBC.

66-летний отец Юлии, бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, остается в медучреждении. Сообщается, что он быстро идет на поправку, и вскоре его тоже выпишут.

Напомним, Сергей и Юлия Скрипаль попали в больницу 4 марта 2018 года. Их обнаружили без сознания на скамейке в провинциальном городе на юго-западе Англии. По версии британской стороны отец и дочь подверглись воздействию нервно-паралитического вещества "Новичок".

Ранее власти Лондона выступали с заявлением, что этот яд разрабатывался в России. Они обвиняли Москву в причастности к инциденту. В свою очередь российская сторона категорически отвергла все обвинения, указав, что это вещество ни в СССР, ни в России никогда не разрабатывали.

Фото: страница Yulia Skripal в Facebook