Матвиенко предложила запросить у британского парламента информацию о Скрипалях

В Совете Федерации призвали обратиться в СК, Генпрокуратуру и МИД для получения сведений об отравленных россиянах.

Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко на пленарном заседании от 26 ноября в верхней палате парламента предложила запросить у законодателей из Великобритании информацию о месте пребывания и состоянии здоровья российских граждан Сергея и Юлии Скрипалей с видео- и фотоподтверждением. Политический деятель пояснила, что также официальный запрос будет сделан Москвой через Следственный комитет и Генеральную прокуратуру. В рамках заседания первый заместитель главы профильного комитета по международным делам Владимир Джабаров выступил с данной инициативой. Он хочет узнать о перспективах расследования уголовного дела об отравлении наших соотечественников.

Давайте попросим, пусть опубликуют выступление Владимира Михайловича в какой-нибудь зарубежной влиятельной газете. <...> Может, пошлем в парламент Великобритании ваше выступление, пусть они прочтут и ответят. Валентина Матвиенко, сенатор

Фото и видео: Вконтакте / Совет Федерации