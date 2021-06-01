  1. Главная
Сегодня, 16:22
Матвиенко предложила запросить у британского парламента информацию о Скрипалях

В Совете Федерации призвали обратиться в СК, Генпрокуратуру и МИД для получения сведений об отравленных россиянах.

Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко на пленарном заседании от 26 ноября в верхней палате парламента предложила запросить у законодателей из Великобритании информацию о месте пребывания и состоянии здоровья российских граждан Сергея и Юлии Скрипалей с видео- и фотоподтверждением. Политический деятель пояснила, что также официальный запрос будет сделан Москвой через Следственный комитет и Генеральную прокуратуру. В рамках заседания  первый заместитель главы профильного комитета по международным делам Владимир Джабаров выступил с данной инициативой. Он хочет узнать о  перспективах расследования уголовного дела об отравлении наших соотечественников.

Давайте попросим, пусть опубликуют выступление Владимира Михайловича в какой-нибудь зарубежной влиятельной газете. <...> Может, пошлем в парламент Великобритании ваше выступление, пусть они прочтут и ответят.

Валентина Матвиенко, сенатор

Фото и видео: Вконтакте / Совет Федерации

Теги: валентина матвиенко, великобритания, дело скрипалей, сергей и юлия скрипаль, совет федерации
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

