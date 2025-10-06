Матвиенко предложила обязать неработающих платить за ОМС

В Совете Федерации выступили с предложением по обеспечению дополнительно статьи дохода для государства.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила подумать над обязанностью неработающего трудоспособного населения России самостоятельно платить взносы за обязательное медицинское страхование. парламентарий из верхней палаты парламента заметила, что эта сумма может составить около 45 тысяч рублей ежегодно. Такой комментарий законодатель дала коллегам во время слушаний на тему "О параметрах проекта федерального бюджета на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов".

У меня есть такая идея. Работодатели за работников в среднем по стране платят медстрах 45 тысяч рублей. Скажите, пожалуйста, 700 тысяч неработающих в Москве - они могут 2 месяца поработать, чтобы заработать хотя бы 45 тысяч и заплатить эту среднюю страховку? Валентина Матвиенко, сенатор

Валентина Матвиенко добавила, что любой здоровый человек сможет заплатить 45 тысяч рублей в год, так как речь идет не о коллосальных средствах а "небольших". Сенатор заметила, что на территории страны наблюдаются огромные федеральные расходы на неработающее население.

Фото и видео: Совет Федерации