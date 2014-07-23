  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 12:36
117
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Матвиенко: делегация СФ примет участие в саммите G20

0 0

Сенатор раскрыла график рабочий поездок своих коллег в ближайшее время.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на первом пленарном заседании осенней сессии в верхней палате парламента рассказала о том, что делегация посетит саммит "Большой двадцатки" (G20) в Южно-Африканской Республике. Также законодатель уточнила, что "нулевое чтение" проекта государственного бюджета России на плановый период в 2026-2028 годах запланирован на 6 октября. В этот день на площадке Совета Федерации состоятся открытые слушания.

Буквально на днях делегация Совета Федерации примет участие в одиннадцатом Саммите председателей парламентов государств "Группы двадцати" в Южно-Африканской Республике.

Валентина Матвиенко, сенатор

Матвиенко назвала петербургских педагогов хранителями традиций.

Фото и видео: Совет Федерации

Теги: валентина матвиенко, саммит g20, совет федерации
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии