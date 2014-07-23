Матвиенко: делегация СФ примет участие в саммите G20

Сенатор раскрыла график рабочий поездок своих коллег в ближайшее время.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на первом пленарном заседании осенней сессии в верхней палате парламента рассказала о том, что делегация посетит саммит "Большой двадцатки" (G20) в Южно-Африканской Республике. Также законодатель уточнила, что "нулевое чтение" проекта государственного бюджета России на плановый период в 2026-2028 годах запланирован на 6 октября. В этот день на площадке Совета Федерации состоятся открытые слушания.

Буквально на днях делегация Совета Федерации примет участие в одиннадцатом Саммите председателей парламентов государств "Группы двадцати" в Южно-Африканской Республике. Валентина Матвиенко, сенатор

Матвиенко назвала петербургских педагогов хранителями традиций.

Фото и видео: Совет Федерации