Матвиенко назвала петербургских педагогов хранителями традиций

В преддверии Дня знаний председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поздравила комитет по образованию Петербурга и педагогическое сообщество города. В своём обращении она подчеркнула, что Северная столица обладает одним из самых сильных кадровых составов в системе образования страны.
По словам спикера, петербургские учителя сохраняют лучшие традиции отечественной школы, одновременно внедряя новые подходы и программы. В поздравлении отмечается, что в образовательных учреждениях города сосредоточен значительный интеллектуальный потенциал.
Матвиенко выразила уверенность, что знания и навыки, полученные школьниками, будут способствовать развитию государства. Отдельно она поблагодарила педагогов за преданность профессии и нелёгкий труд, требующий терпения и настойчивости.
Матвиенко: статус Кубы как партнера при БРИКС открывает новые возможности.
Фото: Совет Федерации
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все