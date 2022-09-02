Матвиенко назвала петербургских педагогов хранителями традиций

Учителя Петербурга идут в ногу со временем.

В преддверии Дня знаний председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поздравила комитет по образованию Петербурга и педагогическое сообщество города. В своём обращении она подчеркнула, что Северная столица обладает одним из самых сильных кадровых составов в системе образования страны.

По словам спикера, петербургские учителя сохраняют лучшие традиции отечественной школы, одновременно внедряя новые подходы и программы. В поздравлении отмечается, что в образовательных учреждениях города сосредоточен значительный интеллектуальный потенциал.

Матвиенко выразила уверенность, что знания и навыки, полученные школьниками, будут способствовать развитию государства. Отдельно она поблагодарила педагогов за преданность профессии и нелёгкий труд, требующий терпения и настойчивости.

Матвиенко: статус Кубы как партнера при БРИКС открывает новые возможности.

Фото: Совет Федерации