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Матвиенко: статус Кубы как партнера при БРИКС открывает новые возможности

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По ее словам, присоединение Кубы к БРИКС в качестве государства-партнера поддержала не только Россия.

Статус Кубы как партнера при БРИКС открывает для страны новые возможности. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе встречи с председателем Национальной ассамблеи народной власти и Государственного Совета Кубы Эстебаном Ласо Эрнандесом.

По ее словам, присоединение Кубы к БРИКС в качестве государства-партнера поддержала не только Россия, но и остальные страны-участницы. Также Матвиенко подчеркнула, что у президента Кубы Мигеля Диас-Канеля прошли содержательные переговоры с президентом  РФ Владимиром Путином.

Ранее Матвиенко рассказала об изменениях в бюджете на 2025 год.

Видео: Совет Федерации

Теги: брикс, валентина матвиенко, куба, совет федерации
Категории: Лента новостей, Новости России,

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