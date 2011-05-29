МИД РФ: Россию пригласили участвовать на высшем уровне в саммите G20 в США

Александр Панкин не назвал руководителя делегации из России в Майами.

Москва официально приглашена принять участие на высшем уровне в саммите "Большой двадцатки" (G20), который состоится в городе Майами штата Флорида в США. Соответствующей информацией с журналистами поделился российский заместитель министра по иностранным делам Александр Панкин. Дипломат пояснил, что мероприятие состоится в период с 14 по 15 декабря. Говоря о том, кто именно будет представлять нашу делегацию на встрече, эксперт пояснил, что это станет ясно ближе к указанной дате.

Есть приглашение к участию на высшем уровне. Александр Панкин, замглавы МИД РФ

Ранее американский министр по финансам Скотт Бессент рассказал общественности о том, что вашингтонская администрация при президенте-республиканце Дональде Трампе намерена сделать приоритетами своего председательства стимулирование экономического роста, модернизацию системы регулирования денежной сферы, повышение прозрачности в сфере долговых обязательств и содействие их реструктуризации. Также чиновники займутся развитием национальных цифровых активов, борьбой с мошенничеством в сфере платежей и продвижением финансовой грамотности у местного населения.

