Родные Алибасова хотят подать в суд на производителя "Крота"

Семья музыкального продюсера Бари Алибасова хочет подать в суд на производителя "Крота". Они уверяют, что емкость с чистящим средством для труб очень похожа на упаковку питьевого йогурта. Об этом пишут "Известия", ссылаясь на слова PR-директора Алибасова Вадима Горжанкина.
Иск собирается подасть супруга продюсера Лидия Федосеева-Шукшина. Сейчас Бари Каримович не может сам заниматься этим вопросм.
Горжанкин подчеркнул, что у продюсера плохое зрение, поэтому он перепутал "Крота" с другим напитком и выпил его. Само средство не имеет резкого химического запаха, а на крышке отсутствует дополнительный фиксатор.
Близкие Алибасова надеются, что иск в суд поможет уберечь других людей, в том числе детей, от таких несчастных случаев.
Ранее адвокат Бари Алибасова рассказал о завещании музыкального продюсера.
Фото: Instagram / alibasov_nana
Обсуждение ( 1 )
Какой должна быть бутылка, чтобы из неё всякие там не хлебнули яд, приняв её невесть за что?!