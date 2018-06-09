Родные Алибасова хотят подать в суд на производителя "Крота"

Они считают, что емкость визуально похожа на упаковку питьевого йогурта.

Семья музыкального продюсера Бари Алибасова хочет подать в суд на производителя "Крота". Они уверяют, что емкость с чистящим средством для труб очень похожа на упаковку питьевого йогурта. Об этом пишут "Известия", ссылаясь на слова PR-директора Алибасова Вадима Горжанкина.

Иск собирается подасть супруга продюсера Лидия Федосеева-Шукшина. Сейчас Бари Каримович не может сам заниматься этим вопросм.

Горжанкин подчеркнул, что у продюсера плохое зрение, поэтому он перепутал "Крота" с другим напитком и выпил его. Само средство не имеет резкого химического запаха, а на крышке отсутствует дополнительный фиксатор.

Близкие Алибасова надеются, что иск в суд поможет уберечь других людей, в том числе детей, от таких несчастных случаев.

Ранее адвокат Бари Алибасова рассказал о завещании музыкального продюсера.

Фото: Instagram / alibasov_nana