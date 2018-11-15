Адвокат Бари Алибасова рассказал о завещании музыкального продюсера

Сергей Жорин отметил, что оно было составлено еще семь лет назад.

Адвокат Сергей Жорин рассказал о завещании Бари Алибасова. Он отметил, что этот документ был составлен еще семь лет назад. Среди прочих людей Алибасов упомянул в нем и Жорина. Об этом пишет "Газета.ру".

Сейчас музыкальный продюсер находится в реанимации после отравления ядовитым веществом. Известно, что он перепутал стаканы и вместо сока выпил жидкость для очистки труб. Алибасова экстренно госпитализировали с ожогом пищевода. В настоящий момент его состояние оценивается как тяжелое. Близкие продюсера сообщают, что ему нужна операция.

Видео: ВКонтакте / Исмагил Шангареев, Бари Алибасов