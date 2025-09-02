Родителям школьников напомнили о возможности взять выходной 1 сентября

Родители школьников смогут присутствовать на линейках в День знаний, воспользовавшись правом на выходной день.

Родители, чьи дети идут 1 сентября на торжественную линейку, имеют законное право оформить оплачиваемый отпуск на один день. Как это правильно сделать, объяснил 360.ru преподаватель юридического факультета Финансового университета при Правительстве РФ Марина Пронина.

Прежде всего заявление на отпуск или отгул лучше подавать заблаговременно. Эксперт напомнила, что в соответствии с Трудовым кодексом, график отпусков утверждается за две недели до начала года. Если работник решил взять оплачиваемый отпуск на один день вне утвержденного графика, то заявление нужно подать за 7–10 календарных дней, ведь оплату отпуска производят не позже чем за три дня до его начала (ст. 136 ТК РФ).

Пронина отметила, что отгулом называется день отдыха за работу в выходной день или нерабочий праздничный день. Заявление на отгул можно подать в меньший срок (два-три дня), поскольку выплаты работнику не требуются. Однако в обоих случаях существует риск, что желаемую дату успели занять другие сотрудники.

Собеседница издания предупредила, что работодатель может отказать в отпуске на один день, если он может привести к перебоям в работе предприятия. В остальных случаях отгулы всегда согласовывают.

Ранее в Роскачестве напомнили, что подарок учителю на 1 сентября не должен стоить дороже трех тысяч рублей.

Фото: Правительство России