  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Родители тройняшек из Выборгского района получили 3 млн рублей на покупку жилья
Сегодня, 11:46
52
smirenny Добавить в Яндекс.Новости

Родители тройняшек из Выборгского района получили 3 млн рублей на покупку жилья

0 0

В Ленобласти реализуются 26 мер социальной поддержки.

Многодетная семья из Выборгского района получила сертификат на 3 млн рублей для приобретения жилья. Об этом стало известно по итогам заседания правительства Ленинградской области.

В этом году в семье Гамиловских родились дочери-тройняшки Лидия, Любовь и Анна. Отмечается, что в Ленобласти вопрос улучшения положения семей с детьми является приоритетным. Также созданы и реализуются 26 мер поддержки, 20 из которых – прямые выплаты. Из бюджета на финансирование этих мер выделили 7,5 млрд рублей.

Дети-сироты получили ключи от новых квартир во Всеволожском районе.

Фото: Администрация Ленобласти

Теги: выборгский район, покупка квартиры, тройняшки
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии