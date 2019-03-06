Родители тройняшек из Выборгского района получили 3 млн рублей на покупку жилья

В Ленобласти реализуются 26 мер социальной поддержки.

Многодетная семья из Выборгского района получила сертификат на 3 млн рублей для приобретения жилья. Об этом стало известно по итогам заседания правительства Ленинградской области.

В этом году в семье Гамиловских родились дочери-тройняшки Лидия, Любовь и Анна. Отмечается, что в Ленобласти вопрос улучшения положения семей с детьми является приоритетным. Также созданы и реализуются 26 мер поддержки, 20 из которых – прямые выплаты. Из бюджета на финансирование этих мер выделили 7,5 млрд рублей.

Дети-сироты получили ключи от новых квартир во Всеволожском районе.

Фото: Администрация Ленобласти