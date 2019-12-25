Петербурженка попросила Беглова возместить расходы на удаленное обучение

Женщина считает, что раз на каждого ребенка выделяются средства, их должны передать родителям, если школьник учится удаленно.

Мама семиклассницы из Петербурга попросила выплатить ей компенсацию за организацию учебного процесса в домашних условиях. Об этом она написала в комментариях на странице губернатора Александра Беглова в "ВКонтакте".

Ежегодно школам на каждого ученика выделяются средства на организацию учебного процесса. Сейчас мы можем перевести наших детей на дистанционное обучение. Куда, в таком случае направляются эти деньги? Возможно ли получить компенсацию родителям за организацию учебного процесса в домашних условиях? спросила Светлана.

Она подчеркнула, что весной 2020-го года для обучения дочери использовалось собственное оборудование, Интернет и мобильную связь. При единственном кормильце в семье школьнице отказали в льготном продуктовом пайке.

Отметием, что подобных предложений под постом губернатора больше не встречалось.

Ранее стало известно о том, что петербургские школы могут перевести на цикличное обучение.

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