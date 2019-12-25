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Петербурженка попросила Беглова возместить расходы на удаленное обучение
Сегодня, 9:03
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Петербурженка попросила Беглова возместить расходы на удаленное обучение

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Женщина считает, что раз на каждого ребенка выделяются средства, их должны передать родителям, если школьник учится удаленно.

Мама семиклассницы из Петербурга попросила выплатить ей компенсацию за организацию учебного процесса в домашних условиях. Об этом она написала в комментариях на странице губернатора Александра Беглова в "ВКонтакте". 

Ежегодно школам на каждого ученика выделяются средства на организацию учебного процесса. Сейчас мы можем перевести наших детей на дистанционное обучение. Куда, в таком случае направляются эти деньги? Возможно ли получить компенсацию родителям за организацию учебного процесса в домашних условиях?

спросила Светлана. 

Она подчеркнула, что весной 2020-го года для обучения дочери использовалось собственное оборудование, Интернет и мобильную связь. При единственном кормильце в семье школьнице отказали в льготном продуктовом пайке.

Отметием, что подобных предложений под постом губернатора больше не встречалось.

Ранее стало известно о том, что петербургские школы могут перевести на цикличное обучение. 

Фото: pixabay.com

Теги: дистанционное обучение, компенсация, школа
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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