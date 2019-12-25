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Родители школьников в Ленобласти смогут обратиться к психологу во время дистанционного обучения
Сегодня, 15:52
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lizapoluda

Родители школьников в Ленобласти смогут обратиться к психологу во время дистанционного обучения

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Специалисты помогут найти общий язык с ребенком.

Работники Консультационного центра на базе "Ленинградского областного института образования" окажут бесплатную психологическую помощь родителям школьников на удаленном обучении. Об этом сообщила пресс-служба администрации Ленинградской области.

Инициатива связана с частыми конфликтами между детьми и родителями во время "удаленки". Ссоры происходят из-за сложностей с организацией во время выполнения заданий.  

Специалисты окажут мамам и папам не только психологическую, но и педагогическую помощь. Запись на консультации проходит на сайтах "Ленинградского областного института образования" и Регионального Консультационного Центра.

Ранее мы рассказали о том, что итоговые проверочные работы для школьников перенесли на следующий год.

Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области

Теги: ленинградская область
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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