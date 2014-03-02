Родители Петербурга потратили на форму и канцелярию свыше 15 тыс. рублей

Школьные сборы в Петербурге бьют рекорды.

В 2025 году сборы детей в школу в Петербурге начались раньше обычного, сообщили аналитики. Средняя стоимость полного набора одежды и школьных принадлежностей достигла 15,4 тыс. руб., на вторичном рынке — 8,2 тыс. руб.

По данным Wildberries, в июле отмечен рост цен на детские колготки и школьные джемперы на 13 %, а резинки для волос подорожали на 16 %. Школьные ботинки, брюки, рубашки и блузки подорожали на 1–5 %. В то же время стоимость школьных туфель снизилась на 11 %, а детского термобелья — на 19 %. Кроссовки и футболки подешевели на несколько процентов, сообщает РБК.

Средняя цена комплекта школьной формы для девочки (блузка, сарафан, туфли, колготки, носки, спортивный костюм, футболка, резинка и бант) составила около 10,9 тыс. руб. Для мальчика комплект из джемпера, туфлей, ботинок, брюк, спортивного костюма, кроссовок, рубашки, носков, футболки и термобелья стоит примерно 12,3 тыс. руб.

Согласно "Авито", полный комплект одежды и канцтоваров для мальчика обойдётся в среднем в 15,4 тыс. руб., для девочки — 15,8 тыс. руб.

Фото: freepik (rawpixel.com)