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В Гатчине по подозрению в покушении на убийство задержали родителей младенца со сломанными ребрами
Сегодня, 12:35
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Гатчине по подозрению в покушении на убийство задержали родителей младенца со сломанными ребрами

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Супруги привели дочь в больницу и уверяли, что ребенок начал синеть без видимых на то причин.

На родителей трехмесячной девочки, которую привезли в больницу в Гатчины искалеченной, завели уголовное дело. Супругов задержали. Об этом сообщила пресс-служба следственного комитета.

В понедельник, 21 сентября, 29-летняя мать и ее 23-летний муж привезли свою дочь в больницу в Гатчине. Супруги уверяли, что ребенок начал синеть без видимых на то причин.

Врачи обнаружили у девочки судорожный синдром, закрытую черепно-мозговую травму, множественные переломы ребер, анемию. Девочка находится в реанимации.

Фото: Piter.tv

Теги: гатчина, покушение на убийство
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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