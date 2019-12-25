В Гатчине по подозрению в покушении на убийство задержали родителей младенца со сломанными ребрами

Супруги привели дочь в больницу и уверяли, что ребенок начал синеть без видимых на то причин.

На родителей трехмесячной девочки, которую привезли в больницу в Гатчины искалеченной, завели уголовное дело. Супругов задержали. Об этом сообщила пресс-служба следственного комитета.

В понедельник, 21 сентября, 29-летняя мать и ее 23-летний муж привезли свою дочь в больницу в Гатчине. Супруги уверяли, что ребенок начал синеть без видимых на то причин.

Врачи обнаружили у девочки судорожный синдром, закрытую черепно-мозговую травму, множественные переломы ребер, анемию. Девочка находится в реанимации.

Фото: Piter.tv