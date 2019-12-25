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Родильный дом Петербурга поможет многодетным беременным женщинам
Сегодня, 17:27
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smirenny

Родильный дом Петербурга поможет многодетным беременным женщинам

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Роддом №10 запустил проект "Многодетная беременная".

В среду, 19 августа, стало известно, что петербургский родильный дом №10 запустил медико-социальный проект, направленный на помощь беременным. 

Женщинам, у которых есть три и более детей, предоставят игровую комнату в роддоме. Воспитатель присмотрит за ребенком. Помимо этого, для многодетных беременных отведут отдельные часы приема в женской консультации. Все обследования будут проходить в один день, а некоторые специалисты будут выезжать на дом. 

Проект стартует в сентябре.

Ранее мы писали, что губернатор проверил гимназию № 157 после капитального ремонта.

Фото: pixabay

Теги: беременные женщины, многодетные семьи, родильный дом
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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