Во Всеволожске врачи приняли срочные роды у 16-летней, вступившей в связь с мужчиной из сети

Беременностью несовершеннолетней заинтересовались правоохранители.

Полиция Ленобласти начала проверку по факту беременности 16-летней девушки. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Несовершеннолетняя поступила во Всеволожскую КМБ 23 мая в 19 часов. У нее начались срочные роды.

В ходе расследования стражам порядка стало известно, что девушка вступила в половое сношение с неизвестным мужчиной, с которым познакомилась в социальной сети. Интимная связь произошла по обоюдному согласию.

Материал направлен в Следственный отдел по Всеволожску. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы писали, что мужчина изнасиловал 19-летнюю девушку в машине на парковке на проспекте Большевиков.

Фото: pixabay.com