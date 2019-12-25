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Во Всеволожске врачи приняли срочные роды у 16-летней, вступившей в связь с мужчиной из сети
Сегодня, 8:48
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Alena_Zinovieva Добавить в Яндекс.Новости

Во Всеволожске врачи приняли срочные роды у 16-летней, вступившей в связь с мужчиной из сети

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Беременностью несовершеннолетней заинтересовались правоохранители.

Полиция Ленобласти начала проверку по факту беременности 16-летней девушки. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Несовершеннолетняя поступила во Всеволожскую КМБ 23 мая в 19 часов. У нее начались срочные роды.

В ходе расследования стражам порядка стало известно, что девушка вступила в половое сношение с неизвестным мужчиной, с которым познакомилась в социальной сети. Интимная связь произошла по обоюдному согласию.

Материал направлен в Следственный отдел по Всеволожску. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы писали, что мужчина изнасиловал 19-летнюю девушку в машине на парковке на проспекте Большевиков.

Фото: pixabay.com

Теги: секс с несовершеннолетней, срочные роды
Категории: Происшествия, Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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