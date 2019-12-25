Роддома и больницы Ленобласти примут больных коронавирусом

Также регион докупит аппараты ИВЛ.

В Ленинградской области планируют временно перепрофилировать роддома и больницы для размещения потенциальных зараженных инфекцией COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба областной администрации.

К концу недели власти планируют выделить 700 дополнительных коек в отдельных корпусах. Каждое из зданий будет оснащено кислородным оборудованием и аппаратами вентиляции легких. Стационары появятся на месте родильных домов в Тосненском и Бокситогорском районах, а также в Кингисеппской, Приозерской, Сиверской и Ленинградской областной больницах.

Кроме того, в случае увеличения случаев заражения до критической точки, 47-ой регион готов предоставить резервную 1000 коек. Сейчас больницы располагают 465 аппаратами ИВЛ, в ближайшее время появится ещё 107 штук.

Напомним, что сейчас в Ленинградской области насчитывается 11 зараженных. 2440 человек, которые вернулись из зарубежья, находятся на карантине под наблюдением сотрудников Роспотребнадзора.

Ранее мы рассказывали о том, что в Минздраве предупредили о пике заболеваемости по коронавирусу.

Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области