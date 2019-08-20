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Робот "Федор" завел страницу в Instagram

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Фотографии робота подписаны, как в комиксах.

Во вторник, 20 августа, человекоподобный робот "Федор" завел страницу в Instagram. В данный момент на него подписаны лишь 60 человек. 

Фотографии на страничке "Федора" подписаны, как в комиксах. Чаще всего ротор рассказывает о своих способностях.

Солнечных батарей у меня нет, так что придется подключаться к энергосистеме МКС или использовать штатные аккумуляторы от скафандров "Орлан"

пишет в посте робот

Также "Федор" отметил у себя в профиле, что через 2 дня он полетит в космос. Напомним, что 22 августа должен отправиться на Международную космическую станцию.

Человекоподобный робот создан компанией "Андроидная техника" и Фондом перспективных исследований по техническому заданию МЧС.

Ранее мы сообщали о том, что российские ученые обнаружили новый способ борьбы с раком легких.

Видео: Military Technolog

Теги: новости россии, общество, робот федор
Категории: Лента новостей, Новости России, Тема дня,

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