Роберто Манчини порвал штаны во время матча с "Утрехтом"

В финальной части матча между "Зенитом" и "Утрехтом" у главного тренера петербуржцев порвалась штанина.

Одна из штанин дорогого костюма Роберто Манчини порвалась во время матча между "Зенитом" и "Утрехтом" за право выхода в основную часть Лиги Европы 2017/2018. На это обратил внимание комментатор Георгий Черданцев, когда камеры выхватили тренера сине-бело-голубых за пять минут до конца встречи. В кадр попали брюки итальянского специалиста: одна из них была каким-то образом порвана по вертикали. Не исключено, что это стало следствием переживаний наставника за своих спортсменов, которые обыграли голландцев лишь в дополнительное время встречи.

Фото: Одержимые футболом, VK

Поклонники "Зенита" тоже заметили этот момент. Многие из них сочли случившееся доказательством того, что Роберто Манчини готов работать за "Зенит" с полной самоотдачей.

Ранее мы писали, что появилось видео победного гола Кокорина в ворота "Утрехта".

Фото: Instagram, Роберто Манчини