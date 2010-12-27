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Роберто Манчини порвал штаны во время матча с "Утрехтом"
Сегодня, 23:30
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Butenko
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Роберто Манчини порвал штаны во время матча с "Утрехтом"

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В финальной части матча между "Зенитом" и "Утрехтом" у главного тренера петербуржцев порвалась штанина.

Одна из штанин дорогого костюма Роберто Манчини порвалась во время матча между "Зенитом" и "Утрехтом" за право выхода в основную часть Лиги Европы 2017/2018. На это обратил внимание комментатор Георгий Черданцев, когда камеры выхватили тренера сине-бело-голубых за пять минут до конца встречи. В кадр попали брюки итальянского специалиста: одна из них была каким-то образом порвана по вертикали. Не исключено, что это стало следствием переживаний наставника за своих спортсменов, которые обыграли голландцев лишь в дополнительное время встречи.

Фото: Одержимые футболом, VK

Поклонники "Зенита" тоже заметили этот момент. Многие из них сочли случившееся доказательством того, что Роберто Манчини готов работать за "Зенит" с полной самоотдачей.

Ранее мы писали, что появилось видео победного гола Кокорина в ворота "Утрехта".

 

Фото: Instagram, Роберто Манчини

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Категории: Новости СПб Спорт Футбол в России и Европе

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