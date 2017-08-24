Крышу стадиона на Крестовском закрыли перед матчем "Зенит" - "Утрехт"

Из-за плохой погоды в Петербурге крышу стадиона "Санкт-Петербург" было решено закрыть. Не исключено. Что в интернете снова появится информация о ее протечке.

Петербургская погода заставила руководство "Зенита" закрыть крышу стадиона на Крестовском. Перед матчем группового этапа Лиги Европы в четверг, 24 августа, на "Санкт-Петербург Арене" закрыли крышу.

Если во время матча снова пойдет дождь, то интернет наполнится шутками о протекающей крыше стадиона.

Первая игра "Зенит" - "Утрехт" уже прошла и закончилась проигрышем петербургского клуба. Счет встречи был 0:1 в пользу команды из Нидерландов. Теперь сине-бело-голубым для выхода в следующий раунд нужно забить как минимум два мяча. При этом не пропустив ни одного в свои ворота.

Ранее Piter.tv сообщал, что метро "Крестовский остров" закрыли на вход из-за болельщиков "Зенита" и "Утрехта".