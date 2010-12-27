Метро "Крестовский остров" закрыли на вход из-за болельщиков "Зенита" и "Утрехта"

Пресс-служба метрополитена сообщает, что станцию метро "Крестовский остров" закрыли на вход.

Станцию метро "Крестовский остров" закрыли на вход. Вестибюль закрыт из-за наплыва футбольных болельщиков. Все эскалаторы работают на подъем. Зайти на станцию нельзя с 18.21.

Ранее Piter.tv сообщал, что из-за матча "Зенит"-"Утрехт" перекроют часть улиц на Крестовском острове. Болельщиков до стадиона отвозят на бесплатных шаттлах от станций "Чкаловская", "Петроградская" и "Выборгская".

Вторая игра раунда плей-офф Лиги Европы для петербургского клуба пройдет с нидердандским клубом "Утрехт". Встреча пройдет на стадионе "Санкт-Петербург" на Крестовском острове. начало матча в 20.00.