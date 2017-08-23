Из-за матча "Зенит"-"Утрехт" перекроют часть улиц на Крестовском острове

Из-за матча "Зенит" - "Утрехт" на стадионе "Санкт-Петербург Арена" введут ограничения движения. Болельщиков на стадион доставят автобусы-шаттлы.

Движение автомобилей на Крестовском острове вновь ограничат из-за матча "Зенит" -"Утрехт", который состоится в четверг, 24 августа. Припаркованные с нарушением ПДД автомобили будут эвакуированы с территории острова. Добраться до стадиона можно будет на метро, шаттлах и пешком через Яхтенный мост.

На Крестовском острове будут отменены все маршруты общественного транспорта с пяти часов вечера. По другой трассе будут ездить автобусы №№10, 25, 25А, К-131, 14.

Из-за матча для автомобилей закроют проезд по Приморскому проспекту от Беговой до Яхтенной с десяти вечера до полуночи. Также закрыта будет Яхтенная улица до Савушкина. Из-за этого изменятся маршруты автобусов 134А, 134Б, К-132, К-232, К-690.

Автобусы будут возить болельщиков с 18.00 до 20.00, а также после матча. Будут работаь три маршрута от станций метро "Петроградская", "Выборгская" и "Чкаловская".