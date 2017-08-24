"Зенит" и "Утрехт" определят победителя в дополнительное время

Победитель матча между "Зенитом" и "Утрехтом" станет известен только в дополнительное время.

После двух таймов игры между "Зенитом" и "Утрехтом" на стадионе "Крестовский" команды так и не смогли выявить победителя по итогам двух матчей. "Зенит" формально одолел голландцев со счетом 1:0, но этого оказалось недостаточно для полной победы. Из-за проигрыша петербуржцев 0:1 на выездной игре, команды оказались в равных условиях. В итоге победитель противостояния станет известен по итогам двух укороченных таймов дополнительного времени (по 15 минут каждый). Не исключено, что дело дойдет и до серии пенальти, если никто из игроков двух команд не сможет отличиться в дополнительное время.

Напомним, что победитель пары "Зенит" - "Утрехт" выйдет в осеннюю часть Лиги Европы 2017/2018. Ранее мы писали, что в первом тайме "Зенит" побеждает "Утрехт": гол Кокорина попал на видео.

Видео: Instagram