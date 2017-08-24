В первом тайме "Зенит" побеждает "Утрехт": гол Кокорина попал на видео

Александр Кокорин вывел "Зенит" вперед в матче с "Утрехтом". Мяч, забитый форвардом в самом начале встречи, попал на видео. Бомбардир вколотил спортивный снаряд в сетку голландцев уже на 9-й минуте: передачу на свой счет записал Даляр Кузяев.
После 45 минут первого тайма петербуржцы выигрывают со счетом 1:0. Счет по итогам двух матчей составляет 1:1. В случае победы над "Утрехтом" наша команда сможет отобраться в основную часть Лиги Европы.
Ранее мы писали, что Московский "Спартак" попал в группу "Е" на жеребьевке Лиги Чемпионов.
Видео: Instagram, mrs_mary_29