В первом тайме "Зенит" побеждает "Утрехт": гол Кокорина попал на видео

После первого тайма в квалификационном матче Лиги Европы "Зенит" побеждает голландский "Утрехт" со счетом 1:0.

Александр Кокорин вывел "Зенит" вперед в матче с "Утрехтом". Мяч, забитый форвардом в самом начале встречи, попал на видео. Бомбардир вколотил спортивный снаряд в сетку голландцев уже на 9-й минуте: передачу на свой счет записал Даляр Кузяев.

После 45 минут первого тайма петербуржцы выигрывают со счетом 1:0. Счет по итогам двух матчей составляет 1:1. В случае победы над "Утрехтом" наша команда сможет отобраться в основную часть Лиги Европы.

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Видео: Instagram, mrs_mary_29