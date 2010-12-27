Московский "Спартак" попал в группу "Е" на жеребьевке Лиги Чемпионов

В штаб-квартире УЕФА стартовала жеребьевка группового этапа Лиги Чемпионов 2017/2018. Московский "Спартак" попал в группу "Е". В ближайшее время станут известны его соперники.

Андрей Шевченко и Франческо Тотти определили судьбу московского "Спартака" в Лиге Чемпионов 2017/2018. В осенней серии группового этапа игр "Спартак" будет выступать в группе "Е". В ближайшее время станут известны соперники чемпиона России: это 3 европейские команды из 2, 3 и 4 по силе корзин жеребьевки. Напомним, что "Спартак" попал в корзину №1, где оказываются все чемпионы своих стран. Отметим, что шары с командами из прозрачных корзин на церемонии жеребьевки вытаскивают украинский футболист Андрей Шевченко и итальянский бомбардир Франческо Тотти.

Остальные топ-клубы попали в следующие группы: Спартак Москва - группа E, Челси - группа С, Бенфика - группа А, Монако - группа G, Бавария - группа B, Шахтер - группа F, Ювентус - группа D, Реал - группа H.

Отметим, что именно шарик с московским "Спартаком" на жеребьевке достали первым из числа команд "первой корзины".

Позже, соперниками "Спартака" по группе оказались "Ливерпуль", "Севилья" и "Марибор".