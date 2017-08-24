"Зенит" победил "Утрехт" и вышел в Лигу Европы

В Санкт-Петербурге завершился матч между "Зенитом" и "Утрехтом" за право играть в осеннем сезоне Лиге Европы.

На стадионе "Крестовский" в Санкт-Петербурге окончился матч квалификации в ЛЕ-2017/2018 между "Зенитом" и "Утрехтом". По итогам игры победителем стал "Зенит". Именно эта команда вышла в осеннюю часть Лиги Европы, жеребьевка которой состоится через сутки. Напомним, что в первом матче "Утрехт" на своем поле обыграл петербуржцев с минимальным счетом.

В первом тайме единственный гол забил Александр Кокорин: нападающий "Зенита" забил голландцам на 9-й минуте. При этом вся 45-минутка прошла под преимуществом "Зенита". Кроме того, арбитр встречи не назначил очевидный пенальти на Кузяеве, которого сшибли в штрафной площади соперников.

Во втором тайме команды выравняли игру, так, "Утрехт" стал создавать больше моментов у ворот Лунева. Так, на 68-й минуте встречи вратарь "Зенита" вытащил мяч из дальнего угла после удара из-за пределов штрафной (бил марроканец Закария Лабия). В период с 70-й по 80-ю минуту у "Зенита" было несколько выходов 1-на-1 с участием Полоза и Кокорина, однако спортсмены свои моменты не реализовали. В итоге матч перешел в дополнительное время: командам пришлось сыграть два тайма по 15 минут.

В первой пятнадцатиминутки "Зенит" устроил настоящий навал на ворота "Утрехта" и имел несколько 100-процентных моментов. На 104-й минуте Александр Кокорин оформил дубль и забил гол головой с 1-го метра в пустые ворота голландцев. На 107-й минуте вместе Кокорина на поле вышел Дзюба. Артем помог "Зениту" чисто отыграть в обороне и одержать окончательную победу во встрече.

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