Появилось видео победного гола Кокорина в ворота "Утрехта"

Александр Кокорин забил в ворота "Утрехта" победный гол на 104-й минуте матча.

Нападающий Александр Кокорин оформил дубль в матче "Зенита" с "Утрехтом". Его голы на 9-й и 104-й минуте обеспечили "Зениту" победу над голландским клубом и выход в групповой этап Лиги Европы. В Сети появилось видео обоих голов, забитых 26-летним форвардом. В первом случае он затолкал мяч в ворота с правой ноги после точного паса Кузяева. А уже в добавленное время Кокорин вколотил головой спортивный снаряд в сетку пустых ворот с расстояния в 1-2 метра. В социальных сетях появилось видео безумной реакции болельщиков на этот победный гол.

ВИДЕО: "Зенит" - "Утрехт", 2:0, победный гол Кокорина

Видео: Instagram - realhemul, iamnotigor