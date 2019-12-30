Роберт Мак ушел из "Зенита" в турецкий "Коньяспор"

За петербуржцев словацкий игрок вел матчи с 2016 года.

Полузащитник Роберт Мак покинул петербургский "Зенит". Клуб и игрок достигли соглашения о дальнейшей карьере Мака в другой команде, сообщила пресс-служба сине-бело-голубых 30 января.

Словацкий игрок присоединился к "Зениту" в 2016 году, провел за команду 72 матча, забил 14 мячей и стал чемпионом России в составе команды. До петербургского клуба Мак играл за "Слован", "Нюрнберг" и "ПАОК". Следующей ступенью игрока в карьере станет турецкий клуб "Коньяспор", о переходе игрока в него стало известно из официального "Твиттера" турецкой команды.

Несколькими днями раньше официально покинул "Зенит" и Матиас Краневиттер.

Фото: ФК "Зенит" / "ВКонтакте"