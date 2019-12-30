За футболиста готовы отдать 1,5 миллиона евро.

Полузащитник петербургской футбольной команды "Зенит" Роберт Мак может перейти в "Сочи", написали "Невские новости".

По информации издания, словацкий футболист интересует футбольную команду "Сочи". За полузащитника готовы предложить 1,5 миллиона евро.

Напомним, Роберт Мак играет в "Зените" с лета 2016 года. За команду сине-бело-голубых футболист сыграл в 72 матчах, забил 14 голов и отдал 13 результативных передач. За этот сезон полузащитник вышел на поле 10 раз и забил два гола.

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