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Гендиректор "Зенита" озвучил условие продолжения работы Семака
Сегодня, 21:19
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EvaRaskol

Гендиректор "Зенита" озвучил условие продолжения работы Семака

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Клуб не расстанется с главным тренером.

В эфире "Радио Зенит" генеральный директор петербургской футбольной команды Александр Медведев рассказал о будущем Сергея Семака.

По словам Медведева, во время зимнего трансферного периода "Зенит" не планирует никого приобретать и продавать.

"Это же касается и тренера команды. Я думаю, если чемпионство у нас будет достигнуто, Сергей Богданович продолжит свою работу", – заявил гендиректор сине-бело-голубых.

Соглашение с Сергеем Семаком заканчивается в мае 2020 года. 43-летний футболист пришел в "Зенит" летом 2018 года. 

Напомним, после 19 туров РПЛ сине-бело-голубые находятся на первом месте с 45 очками. "Зенит" лидирует с отрывом от соперников в 10 очков.

Ранее на Piter.TV: Артем Дзюба призвал всех забыть негатив в новом году.

Фото: fc-zenit.ru

Теги: зенит, сергей семак, футбол
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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