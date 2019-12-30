Артем Дзюба призвал всех забыть негатив в новом году

Нападающий петербургского ФК "Зенит" Артем Дзюба в соцсетях поздравил своих подписчиков с новым годом и призвал забыть негатив и злость, быть добрее и терпимее.
"В первый раз это делаю. Хотел бы всех поздравить с наступающим Новым Годом. Глубоко убежден, что это праздник для семьи и близких друзей. Хочу пожелать, чтобы с вами были близкие и дорогие вам люди. [...] Надеюсь, в этом году мы все забудем негатив и злость, и в следующем году мы будем все добры к друг другу, терпимее, будем уважать друг друга и любить. Всех с Новым годом!", – заявил нападающий.
Ранее мы сообщали о том, что "Зенит" назвал десять важных итогов первой половины сезона.
Фото: ФК "Зенит" / "ВКонтакте"
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