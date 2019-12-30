Артем Дзюба призвал всех забыть негатив в новом году

Форвард "Зенита" и сборной России по футболу обратился к подписчикам в Instagram-аккаунте.

Нападающий петербургского ФК "Зенит" Артем Дзюба в соцсетях поздравил своих подписчиков с новым годом и призвал забыть негатив и злость, быть добрее и терпимее.

"В первый раз это делаю. Хотел бы всех поздравить с наступающим Новым Годом. Глубоко убежден, что это праздник для семьи и близких друзей. Хочу пожелать, чтобы с вами были близкие и дорогие вам люди. [...] Надеюсь, в этом году мы все забудем негатив и злость, и в следующем году мы будем все добры к друг другу, терпимее, будем уважать друг друга и любить. Всех с Новым годом!", – заявил нападающий.

Ранее мы сообщали о том, что "Зенит" назвал десять важных итогов первой половины сезона.

Фото: ФК "Зенит" / "ВКонтакте"